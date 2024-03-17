شيرين رضا تكشف حقيقة علاقة ابنتها نور بأشقائها: «مش كل الأخوات صحاب»

كشفت الفنانة شيرين رضا، حقيقة العلاقة بين ابنتها نور من زوجها السابق الفنان عمرو دياب، وبين أشقائها من زيجته الثانية من زوجته زينة عاشور، قائلة إن العلاقة بينهم ليست وطيدة بالرغم أنهم يعيشون جميعًا في لندن، إلا أنهم لا يتواجدوا معًا بصفة دائمة.

نور عمرو دياب.. حياة مستقلة بعيدًا عن والديها

وقالت شيرين رضا، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»: «هل كل الأخوات صحاب في الدنيا، هي أكبر منهم وعندها حياتها وناسها، لما هو اتولدوا كانوا صغيرين بالنسبالها ولما كبروا مبقوش أصدقاء ولكنهم أخوات، مش كل الأخوات أصدقاء وهي مش زعلانة من ده».

شيرين رضا تتحدث عن علاقة بنتها بأشقائها

وفجرت الفنانة شيرين رضا خلال اللقاء عددًا من المفاجآت حول ابنتها الوحيدة نور عمرو دياب، قائلة إنها تعيش حياة مستقلة ماديًا، في لندن منذ انتهاء دراستها، وتوقفت هي والدها الفنان عمرو دياب من الإنفاق عليها منذ 5 سنوات بعد إتمام دراستها، وحاليًا هي تعمل مديرة تسويق لشركة تمتلك سلسلة من المطاعم في المملكة المتحدة.