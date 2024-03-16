شيخ العرافين لشيرين رضا: نور بنتك زعلانة من ولاد عمرو دياب.. والفنانة: أنت مخرف

واجه شيخ العرافين الفنانة شيرين رضا، على الهواء بشأن علاقة ابنتها نور بأبناء طليقها عمرو دياب، قائلا: «هي زعلانة من إخواتها عشان مبيسألوش عليها، بيروحوا لندن ومبيسألوش عليها ومش بيقابلوها».

وردت شيرين رضا، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي «المحور»، و«النهار»: «أنت مخرف، هم يعيشون في لندن، هل كل الإخوة أصدقاء؟! لا، هذا أمر لا يحدث، كما أن نور أكبر منهم سنا ولديها حياتها الشخصية، وهم كانوا صغيرين عليها، ولما كبروا مبقوش أصدقاء، لكنهم إخوات».

مش كل الإخوة أصدقاء

وتابعت: «مش كل الإخوة أصدقاء، ونور لا تغضب من إخواتها، معلوماتك خاطئة يا شيخ العرافين، وعندما تريد التصريح بمعلومة يجب أن تراعي الدقة فيها».

كما واجه شيخ العرافين الفنانة شيرين رضا، على الهواء بحادث تسببت فيها عندما كانت بالولايات المتحدة الأمريكية، قائلا: «فاكرة حادث أمريكا؟! لما خبطتي الراجل بالعربية وهربتي؟!».

عمري ما خبطت حد بالعربية

وردت شيرين رضا: «إيه الكلام الفاضي ده؟! عمري ما خبطت حد بالعربية، عملت حادث وخبطت عربيتين بس».

وتابعت: «هناك في أمريكا لما بيصدقوا يعملوا مشاكل، صدمت سيارتين بعدما اصطدمت سيارة بسيارتي، هذه الصدمة جعلت سيارتي تلف في الطريق السريع وفي هذه الأثناء صدمت سيارتين وكانت السيدتين اللتين صدمتهما جيدين معي في التعامل لكني بعدها فوجئت بأنهما رفعا دعاوى قضائية، كانوا بيتلككوا، وبعدها جيت على مصر».