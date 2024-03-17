ما زال اسم الفنانة دينا الشربيني يلازم الهضبة عمرو دياب، بعد ارتباطهما فترة طويلة ومشاركة كلا منهما أعمال متنوعة سواء كان الظهور في إعلاناته، أو غناء بعض تترات مسلسلاتها، ولكن تلك العلاقة قد انتهت بشكل مفاجئ دون معرفة السبب الحقيقي وراء ذلك، وأيضًا عدم توضيح هل كان هناك زواجًا بينهما أم لا؟

شيرين رضا تكشف حقيقة زواج دينا الشربيني من عمرو دياب

تحدثت الفنانة شيرين رضا مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، عن العلاقة بينهما، قائلة: «أكيد كانوا بيحبوا بعض عشان قعدوا مع بعض مدة طويلة».

وبسؤالها عن زواج عمرو دياب بـ دينا الشربيني، أم كانت العلاقة بينهما ارتباطًا فقط قالت: «هذه مسائل شخصية لا دخل لي بها، ولم أسئلها في يوم اتجوزي عمرو أم لا، لأن هذا يعتبر فضول وأنا شخصية ليست فضولية».

شيرين رضا تتحدث عن دينا الشربيني

ومن جانبها، أشارت الفنانة شيرين رضا إلى وجود علاقة صداقة بينها وبين دينا الشربيني، بسبب عملهما سويًا في وقت سابق، من خلال فيلم «كدبة كل يوم» مع الفنان عمرو يوسف، عام 2016، وتوطدت العلاقة بينهما في ذلك الوقت، حتى أصبحا أصدقاء، ثم ارتبطت بعمرو دياب.