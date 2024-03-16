«هل كان عمرو دياب ودينا الشربيني متزوجين؟».. شيرين رضا تجيب

قالت الفنانة شيرين رضا، إنّها ودينا الشربيني كانتا صديقتين قبل أن ترتبط الأخيرة بطليقها الفنان عمرو دياب.

وأضافت «رضا»، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي «المحور»، و«النهار»: «تعرفت عليها عندما كنا في بيروت، وشاركنا في فيلم كدبة كل يوم، ووقتها قرّبنا من بعض أوي، وبعدها بسنوات ارتبطت بعمرو دياب».

وأجابت الفنانة على سؤال طرحته عليها مقدمة البرنامج «هل كان عمرو دياب ودينا الشربيني متزوجين؟»، قائلة: «بالنسبة لعلاقة عمرو بدينا، وهل كانوا متزوجين أم لا، فهذا أمر يرجع لهما، لكن المؤكد أنهما كانا يحبان بعضهما، أنا لا أهرب من الإجابة لكني لا أستطيع التحدث في خصوصيات الناس، هذا ليس مكاني، ولا أسمح لنفسي بسؤالهما هل كانا متزوجين أم لا، فهذا تطفل، ولا أسمح لأحد أن يسألني هل أنتما متزوجان أم لا».

أجابت الفنانة شيرين رضا عن سؤال الإعلامية بسمة وهبة، بخصوص ما أضافته إلى عمرو دياب زوجها الأسبق، وكان السؤال هو: «إنتِ أضفتِ له بأنك كنتِ واخدة بالك منه ومهتمة بيه، زي ما كانت علياء بسيوني مهتمة بأحمد سعد، هندمته من الآخر، هل ده حصل بينك وبين عمرو دياب؟!».

وتابعت: «أكيد كل سيدة بتعمل كده مع زوجها، فالسيدات يفهمن في الموضة وكيف يكون الرجل حسن المظهر، ولكن الرجالة بتلبس أي حاجة، طبعًا ساعدته في اللبس والألوان».

وواصلت: «لم نتشاجر مشاجرات كبيرة، قبل الانفصال كانت هناك بعض المشكلات لكننا تحدثنا مع بعضنا واتفقنا على الانفصال، أي أن الانفصال لم يتم بخناقة أو مشكلة، ولكن الانفصال كان على الهادي».