محمد نشأت: لم أحب شخصيتي في «بقينا اتنين» لأنها بلا مبادئ

قال الفنان محمد نشأت، إنّه جسد دور مذيع في مسلسل وبقينا اتنين، وتتصف هذه الشخصية بأنها وصولية وليس لديها مبادئ، مشيرا إلى أنه لا يحب مثل هذه الشخصيات في الواقع لأنها تفعل أي شيء لتصبح «تريند» وتحصل على الأموال بأي طريقة.

محمد نشأت: أردت إبراز سلبيات شخصية المذيع في وبقينا اتنين

وأضاف نشأت، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني أنه أراد إظهار سلبيات هذه الشخصية، فهي كثيرة وواضحة للجميع، «اتفقت مع المخرج على أننا سنقدم الشخصية بشكل لايت وخفيف، والنظارة كانت مفاجئة مني له في اللوكيشن، لكنها أعجبته كثيرا ووافق عليها».

فكرة التمثيل لدى محمد نشأت سبقت الإعلام

وأوضح أن فكرة التمثيل لديه سبقت الإعلام، حيث إنه تخرج من مركز الإبداع الفني تحت إشراف خالد جلال في الدفعة الأشهر وهي دفعة قهوة سادة، لافتا إلى أنه كان في دفعة محمد فراج ومحمد ثروت وهشام إسماعيل ومحمد ممدوح ومحمد سلام، «دخلت مجال الإعلام في عام 2011 إذ أصبحت مذيع راديو، ولم أتأثر بهذا الكارير في المسلسل لأن الأصل عندي هو التمثيل».