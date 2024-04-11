وزير الزراعة: فتح الأسواق «المغربية» أمام البطاطس و«الكندية» للفراولة

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن فتح أسواق المملكة المغربية أمام البطاطس المصرية والأسواق الكندية أمام الفروالة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لفتح الأسواق الدولية الجديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية.

جاء ذلك بناءا على تقرير تلقاه القصير، من سعد موسى المشرف على الحجر الزراعي المصري يفيد نجاح الحجر في فتح السوق المغربي أمام البطاطس المصرية، إذ أخطرت السلطات الزراعية المغربية (ONSSA) الحجر الزراعي المصري بالموافقة رسمياً، على فتح السوق المغربية أمام صادرات مصر الزراعية من البطاطس، والبدء فعليا في التصدير.

صادرات مصر

كما أفاد التقرير أيضا بنجاح الحجر في ‎ فتح السوق الكندية أمام صادرات مصر من الفراولة الطازجة لأول مرة، ‎إذ تمّ الانتهاء من جميع إجراءات فتح أسواق كندا امام صادرات الفراولة، واستيفاء جميع الاشتراطات الفنية الخاصة بالجانب الكندي، الأمر الذي يعزز من مساهمة القطاع الزراعي في الدخل القومي المصري.

فتح الأسواق الدولية

وأشار إلى أنَّه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة في استمرار فتح الأسواق الدولية الأخرى أمام المنتجات الزراعية المصرية، والتي أصبحت تغزو معظم أسواق العالم وعليها طلبا متزايدا من كل الدول نظرا لجودتها العالية واتباع كل إجراءات وشروط الصحة النباتية للدول المستوردة.