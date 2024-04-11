تحرير 450 محضرا وضبط 58 شيكارة دقيق في حملات تموينية بالمنوفية

أشار اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إلى أنّ الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية، تواصل جهودها المكثفة في شن الحملات الرقابية بنطاق المحافظة لضبط الأسعار ومتابعة حركة الأسواق وتوافر السلع الأساسية والاستراتيجية خلال إجازة عيد الفطر، إذ تمكنت من تحرير 450 محضرًا تموينيًا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لعدم إعلان الأسعار وبيع سلع ومواد غذائية مجهولة المصدر وبأزيد من السعر المعلن، وكذا عدم الإلتزام بكل المواصفات والمعايير الفنية المقررة لإنتاج الخبر.

وجرى ضبط 58 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بهدف التربح، و5 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر، وذلك في ضوء خطة المحافظة لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق للتصدي لكل أشكال الغش التجاري.

أبرز الضبطيات في المحافظة

ومن أبرز القضايا التي جرى ضبطها، تحرير 3 محاضر جنح بمراكز قويسنا وشبين الكوم وبركة السبع، أحدها ضد المدير المسؤول عن مخبز بلدي ناحية قرية كفر السلامية بقويسنا، لتصرفه في 43 شيكارة دقيق بلدي، والثاني ضد المدير المسؤول عن مخبز بلدي في قرية بخاتي بمركز شبين الكوم للتصرف في 13 شيكارة دقيق بلدي مدعم، والأخير ضد المسؤول عن مخبز بلدي ناحية دائرة بركة السبع، لتجميعه شيكارتي دقيق بهدف بيعهما في السوق السوداء والتربح دون وجه حق، كما جرى تحرير محضر جنح ضد المسؤول عن محل أسمدة ومبيدات زراعية ناحية قرية كفر داوود بالسادات، وبحوزته كمية قدرها 5 أطنان أسمدة مجهولة المصدر، ومحضر آخر ضد المسؤول عن محل مواد غذائية بأشمون لعدم إعلان الأسعار.

ضبط نصف طن لحوم ودواجن مجهولة المصدر

وفي إطار إحكام الرقابة على المحال والمطاعم والمنشآت وأماكن بيع اللحوم والأسماك، شنت إدارة الصحة العامة والمجازر بمديرية الطب البيطري، حملات تفتيشية مكبرة بالتنسيق التام مع مكتب الأغذية بمديرية الصحة ورئاسة حي شرق، أسفرت عن ضبط ما يقرب من نصف طن لحوم ودواجن مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإخطار النيابة العامة لإعمال شؤونها في هذا الشأن.