ضبط مخالفات وتحرير محاضر في حملات تموينية على المطاعم بالزقازيق

شنت إدارة تموين الزقازيق برئاسة عبدالله إسماعيل مدير الإدارة، حملة مكبرة على المطاعم والمحلات التجارية، بالاشتراك مع مديريتي الطب البيطري والصحة، ورئاسة حي أول الزقازيق.

التحفظ على لحوم مجمدة وجمبري في مطعم

وقامت الحملة التموينية بالمرور على أحد المطاعم، أسفرت عن تحرير محضر رقم 3015 لسنة 2024 جنح أول الزقازيق ضد المدير المسؤول للمطعم، لحيازته واستخدامه أجزاء دواجن مجمدة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بمستندات تدل على مصدرها، وتم التحفظ على كمية قدرها 42 كيلوجراما، كما تم ضبط 10 كيلوجرامات دجاج مجمد، و2 كيلوجرام جمبري مجمد، و2 كيلو جرام توابل داخل أحد المطاعم المخالفة وتم إعدامها.

إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات

وفي سياق متصل، قامت حملة من الرقابة التموينية بالإدارة، بتحرير تقارير مخالفة ضد أحد المخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وإنتاج خبز نقص وزن، كما قامت حررت محضر رقم 5145 لسنة 2024 جنح ثان الزقازيق ضد أحد أصحاب المحال التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تم تحرير محضر رقم 5146 لسنة 2024 جنح ثان الزقازيق، ضد أحد أصحاب محال العطارة لعدم وجود شهادة صحية.