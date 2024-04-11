شروط التقديم في وظائف التموين.. الشروط المطلوبة ورابط التسجيل

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار التقديم في وظيفة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، حتى مايو 2024، وفقا لعدد من الضوابط التي حددها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على النحو التالي.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف وزارة التموين

أولا: بالنسبة للملفات الورقية المطلوبة تتضمن ملفين ورقي (أصل + صورة)، وعدد 7 صور شخصية حديثة (مقاس 4 * 6 بالملف الأصلي)، وعدد 7 صور من بطاقة الرقم القومي سارية وجه أمامي وخلفي بورقة واحدة، بيان حالة وظيفية معتمد من جهة العمل.

بيان بالإنجازات السابقة في مجال العمل، والمستندات الدالة على مستوى المهارات اللازمة لشغل الوظيفة وأية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها (الدورات التدريبية والشهادات)، ومقترحاً وافياً لتطوير الوظيفة المتقدم إليها.

وبالنسبة بالنسبة للأسطوانة المُدمجة، يُراعي أن تقسيم الأسطوانة المدمجة إلى ملفات تشمل؛ صورة شخصية، صورة من بطاقة الرقم القومي سارية وجه أمامي وخلفي بورقة واحدة.

وبيان بالإنجازات السابقة في مجال العمل مرفقاً بها المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات والجدارات الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة، مقترحاً وافياً لتطوير الوظيفة (جميعا بصيغة PDF).

طريقة التقديم في وظائف وزارة التموين

تقدم الطلبات والمستندات وتسلم باليد باسم مساعد الوزير للتخطيط والتنمية والشئون المالية والإدارية بمقر وزارة التموين والتجارة الداخلية بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك خلال ساعات العمل الرسمية، في موعد غايته 7 مايو 2024، ولتفاصيل الوظائف من هــنا