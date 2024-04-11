موسيقار هندي «صورة طبق الأصل» من الرئيس الراحل مبارك.. من هو؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لموسيقار هندي شهير يشبه الرئيس الراحل محمد حسني مبارك إلى حد كبير، ويظهر هذا الموسيقار في برنامج Indian idol الذي يعرض مواهب غنائية جديدة.

من هو الموسيقار الهندي شبيه الرئيس الراحل مبارك؟

الموسيقار الهندي الذي يشبه الراحل محمد حسني مبارك، يُدعى أبهيجيت باتاشاريا، ظهر في مقطع الفيديو ضمن فريق الحكام في برنامج Indian idol الذي يعرض مواهب غنائية جديدة، وكان يساعد فتاة في الغناء بشكل صحيح.

وبحسب موقع «imdb» العالمي، ولد أبهيجيت باتاشاريا في 30 أكتوبر 1958 في كانبور بالهند في عائلة بنغالية من الطبقة المتوسطة من كانبور، وكان والداه ضد غنائه إلا أنّ «أبهيجيت» عارض رغبتهما وأصبح مغنيًا.

كان «أبهيجيت» الأصغر بين أربعة إخوة، جاء إلى مومباي عام 1981 لدراسة المحاسبة القانونية، لكن بسبب ولعه بالغناء والموسيقى قرر ممارسة مهنة الغناء، فهو معروف بصوته الرخيم وأسلوبه الغنائي المتنوع، إضافة إلى قدرته على نقل المشاعر بسهولة، مما يجعل أداؤه يتردد صداه لدى الجماهير على مستوى عميق.

حصل «أبهيجيت» أيضًا على فرصة الغناء مع مثله الأعلى كيشور كومار في الفيلم الأول لابن ديف أناند، كما حصل على فرصة جديدة للحياة عندما قدم له مدير الموسيقى رافيندرا جاين عرضًا للعيش معه، وخلال إقامته مع رافيندرا نما، قرب «أبهيجيت» من بوليوود بطريقة تدريجية، وبدأ بزيارة مقر إقامة آر دي بورمان والحصول على فرص متكررة للغناء في العروض المسرحية، وعمل كمغني كورس لمخرجي الموسيقى راجيش روشان وجاجيت سينغ.

وفي حين أنّ المطرب الهندي معروف في المقام الأول بأغانيه المحلية، فقد غنى أيضًا بلغات أخرى مثل البنغالية والماراثية والكانادية، مما أظهر تنوعه كمغني.

جوائز الموسيقار الهندي وأشهر أعماله

حصل الموسيقار الهندي على جائزة فيلم فير وجائزة الشاشة لأفضل مغني عن أغنيته «Main Koi Aisa Geet Gaoon» في فيلم Yes Boss، كما فاز أيضًا بجائزة «MTV ASIA» لعام 2004، ومن أشهر أعماله:

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Gerua من فيلم Dilwale