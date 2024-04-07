ناقد فني: موسم دراما رمضان شهد ظهور مواهب مميزة

قال عصام زكريا الناقد الفني، إنّ موسم رمضان فرصة كبيرة للمواهب الشابة والنجوم الجدد للظهور، موضحا أنّ الموسم الدرامي شهد ظهور عدد كبير من الشباب الموهوبين، الذين أثبتوا أنّهم يستحقون الفرصة.

وأضاف زكريا، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»: «مصر مليئة بمواهب بحاجة إلى الاكتشاف والفرصة، كما أنّ ظاهرة الأطفال في المسلسلات ملفتة، ومن أمثلتها مسلسلات بابا جه أو إمبراطورية ميم أو كامل العدد، ولكن حتى في معظم المسلسلات الأخرى، فمثلًا مسلسل بدون سابق إنذار ظهر به طفل موهوب جدًا يشارك في بطولته».

وتابع: «لا يكاد يخلو عمل من طفل أو أكثر وفي أدوار رئيسية، كما أنّ مستوى التمثيل لدى هؤلاء الأطفال مرتفع، وعادة الأطفال في الدراما أو السينما المصرية لا يهتمون بهم بصورة كبيرة، فالأطفال بحاجة إلى تدريب ومعاملة من نوع خاص».