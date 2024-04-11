نصائح مهمة لاستخدام البطاقات الائتمانية بأمان في السفر.. استمتع برحلتك

مع ازدياد السفر في فترات الأعياد، يزداد الاعتماد على البطاقات الائتمانية لسهولة استخدامها في عمليات الشراء والدفع، ولكن، قد تُشكل الاستخدامات الخاطئة لهذه البطاقات مخاطر على عملاء البنوك.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية نصائح استخدام البطاقات البنكية خلال السفر للخارج، وفق محددات البنك المركزي.

نصائح لاستخدام البطاقات البنكية خلال السفر

- ضرورة إعلام البنك التابع له عن استخدام بطاقتك الائتمانية خلال سفرك للخارج، وذكر اسم الدولة.

- التأكد من وجود التوقيع الشخصي لصاحب البطاقة خلف البطاقة.

- يسمح للعملاء بتقديم إثبات السفر خلال مدة 90 يومًا فقط، من يوم فتح حدود الاستخدام للبطاقات الائتمانية خارج مصر.

- تأكد من تجربة البطاقة قبل سفرك بأي عملية.

- خلال السفر هناك ضرورة للتأكد من الدفع بالعملة المحلية للدولة التي تقضي بها الإجازة.

- ضرورة الاحتفاظ بالبطاقات في مكان آمن حماية لها من السرقة أو التلف.

- تجنب استخدام البطاقة الائتمانية في المحلات المشبوهة، تفاديا للوقوع في عمليات نصب أو احتيال.

- التاكد من أن رقم الهاتف المسجل لدى البنك التابع له يعمل.

- يفضل الاحتفاظ بجميع الإيصالات الخاصة بعمليات الشراء، لتجنب عمليات النصب والاحتيال.

- مراجعة عملياتك فور صدور الكشف الشهري، للتأكد من مطابقة العمليات.