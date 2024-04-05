تفاصيل البطاقة الائتمانية الكلاسيك من بنك مصر.. ما حدود السحب دوليا؟

يقدم بنك مصر الحكومي أنواعًا مختلفة من البطاقات الائتمانية من بينهم الكلاسيك التي تستخدم في عمليات الشراء أو السحب النقدي محليًا ودوليًا والسداد بالجنيه المصري.

وبحسب الموقع الرسمي لبنك مصر، يتيح البنك إمكانية استخدام 100% من الحد الائتماني للبطاقة في السحب النقدي، واستعمال البطاقة عن طريق شبكة الإنترنت، وفترة سداد تصل إلى 56 يومًا، وأقل حد أدني للسداد 5% من قيمة الاستخدامات الشهرية.

تفاصيل البطاقات الائتمانية الكلاسيك من بنك مصر

ويوفر البنك على البطاقة الكلاسيك إمكانية التقسيط لدى العديد من التجار المتعاقدين مع البنك حتى 60 شهر بدون فوائد، والاستخدام الدولي يصبح متاحاً بعد 6 أشهر من تاريخ الإصدار لبطاقات الائتمان الصادرة منذ 20 ديسمبر 2023.

وبالنسبة لحدود استخدام بطاقة الائتمان كلاسيك من بنك مصر داخل وخارج مصر، نرصدها في السطور التالية بالتفاصيل:

حدود الاستخدام داخل وخارج مصر

- الشراء من خلال شبكة الإنترنت داخل مصر يكون في حدود الحد الائتماني وبحد أٌقصى 400000 شهريًا بحد أقصى 8 مرات شهرياً.

- الشراء من خلال شبكة الإنترنت خارج مصر في حال ابلاغ العميل بالسفر ومن ضمن حد المشتريات الشهري خارج مصر، 3 آلاف جنيه شهريًا.

- الحد الأقصى للشراء باستخدام الـ Contactless أي تقنية اللاتلامسية بدون رقم سري في مصر، يكون حتي 600 جنية للحركة بحد أقصي 15 مرة متتالية.

- الحد الأقصى للشراء باستخدام الـ Contactless بدون رقم سري خارج مصر، يكون بما يعادل 1500 جنيه للحركة بحد أقصي 15 مرة متتالية.

- الشراء داخل مصر في حدود الحد الائتماني للبطاقة.

- الشراء خارج مصر في حال إبلاغ العميل بالسفر 3 آلاف جنيه شهريًا.

- الحد الشهري للمشتريات خارج مصر في حال عدم تقديم مستندات السفر، 3 آلاف جنيه شهريًا.

- السحب النقدي داخل مصر من ماكينات الصراف الآلي ATM، يكون 20 ألف جنيه يوميًا، 16000جنيه من الآت بنك مصر، 4000 جنيه من آلات البنوك الاخرى.

- السحب النقدي من آلات البيع الطرفية بفروع البنك، بحد أقصى 150 ألف جنيه يوميًا.

- السحب النقدي خارج مصر في حال ابلاغ العميل بالسفر، 3 آلاف جنيه شهريًا.