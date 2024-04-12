سعر الدولار اليوم الجمعة 12-4-2024 ثالث أيام عيد الفطر

استقرار كبير شهده سعر الدولار اليوم الجمعة 12-4-2024 مقابل الجنيه المصري بالبنوك المختلفة بالتزامن مع ثالث أيام عيد الفطر والإجازات الرسمية للبنوك، إذ سجلت العملة الأمريكية اليوم ببنك مصر 47.63 جنيه للبيع، و47.53 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري

توضح «الوطن» عبر السطور التالية، آخر تحديث لسعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وفق ما أعلنته المواقع الرسمية للبنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة في البنك المركزي المصري 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر الدولار اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري 47.63 جنيه للبيع، و47.53 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك مصر 47.63 جنيه للبيع، و47.53 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

في حين سجل سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك الإسكندرية، سجل 47.63 جنيه للبيع، 47.53 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل أيضاً سعر الدولار اليوم الجمعة في البنك التجاري الدولي CIB للبيع 47.6 جنيه، وللشراء 47.5 جنيه.