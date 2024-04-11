سعر الدولار اليوم الخميس 11-4-2024 مقابل الجنيه المصري بالبنوك

استقر سعر الدولار اليوم الخميس 11-4-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة داخل مصر، بالتزامن مع ثاني أيام عيد الفطر وإجازة البنوك الرسمية، حيث سجلت العملة الأمريكية اليوم في بنك مصر 47.63 جنيه للبيع، و47.53 جنيه للشراء.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري

توضح «الوطن» عبر السطور التالية، آخر تحديث لسعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وفقاً لما أعلنته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الخميس في البنك المركزي المصري 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر الدولار اليوم الخميس في البنك الأهلي المصري 47.63 جنيه للبيع، و47.53 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم الخميس في بنك مصر 47.63 جنيه للبيع، و47.53 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

في حين سجل سعر الدولار اليوم الخميس في بنك الإسكندرية، سجل 47.63 جنيه للبيع، 47.53 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل أيضاً سعر الدولار اليوم الخميس في البنك التجاري الدولي CIB للبيع 47.6 جنيه، وللشراء 47.5 جنيه.