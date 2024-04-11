سعر التذكرة 20 جنيها.. إقبال كبير على زيارة الحديقة الدولية بثاني أيام عيد الفطر

قال اللواء محمد سلطان، رئيس الحدائق المتخصصة بالقاهرة، إنّ هناك إقبالا كبيرًا على الحدائق بالعاصمة لليوم الثاني لعيد الفطر المبارك.

الحديقة الدولية تستقبل المصريين في عيد الفطر

وأضاف «سلطان» في تصريحات لـ«الوطن» أنّ الحديقة الدولية على رأس الحدائق المتخصصة ويوجد استعدادات كبيرة لاستقبال الجمهور، وهي على مساحة 55 فدانًا خضراء، وتمتاز بالأشجار والزهور النادرة وبها أنشطة ثقافية وترفيهية، وتضم حديقة حيوان، بالإضافة إلى الساحر والأراجوز وبيت الرعب وسينما ثرى سي، وأكثر من 20 جناحًا للدول العربية والآسيوية والأوربية وأمريكا اللاتينية، مفتوحة لكل الجمهور للتعرف على ثقافات الشعوب.

خدمات الحديقة الدولية

وتابع: «لدينا ملاهي متطورة تخدم كل الفئات، ومجموعة من الكافتيريات بحالة جيدة بأسعار مناسبة ويوجد مسرح لوزارة الثقافة يقدم عرضين مجانًا يوميًا للجمهور، وأيضًا قاعة متعددة الأغراض تسع أكثر من 350 فردًا تستخدم في الاحتفالات والأفراح متاحة للجمهور.

وأشار إلى أنه يتردد على الحديقة آلاف الزوار، داعيًا المواطنين إلى التزام بتعليمات الحديقة والحفاظ على النباتات، وإلقاء المخلفات في الأماكن المخصصة لها.

وأشار إلى أن سعر تذكرة دخول الحديقة الدولية 20 جنيهًا، وهي في متناول الجمهور.