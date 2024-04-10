22 حديقة متخصصة بالقاهرة تستقبل المواطنين في أول أيام العيد

قال اللواء محمد سلطان، رئيس الحدائق المتخصصة بالقاهرة، إن القاهرة تضم 22 حديقة متخصصة على مستوى العاصمة، تستوعب عددا كبيرا من الزوار، وتقدم خدمات متميزة للجمهور بأسعار مناسبة.

الحدائق تستقبل المواطنين في أول أيام عيد الفطر

وأضاف «سلطان» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحدائق تستقبل الزائرين من أول أيام عيد الفطر، منها الحديقة الدولية بمدينة نصر، حيت تضم أنشطة وتجذب كل الأعمار وتقدم خدمات ترفيهية وثقافية للمواطنين، علاوة على وجود ملاهي حديثة تجذب الطفل من سن عامين فما فوق، علاوة على أن مستوى التأمين عال جدا بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وأشار إلى أن الحديقة الدولية تضمن أيضا 20 جناح للدول العربية والأوروبية والآسيوية مفتوحة للزوار، كما يوجد قطار النزهة الذي يتفقد الحديقة بالكامل.

أسعار تذاكر الحدائق المتخصصة

وأوضح أن هناك مستويين من الحدائق المتخصصة، المستوى الأول سعر تذكرة الدخول 20 جنيها، مثل الحديقة الدولية ومدينة الحرية والفنون وأم كلثوم على النيل، كما أن هناك حدائق مستوى ثان وسعر تذكرة الدخول 10 جنيهات لمراعاة طبيعة المنطقة، مثل حديقة ابن سندر في منشية البكري.

وأشار إلى وجود حدائق أخرى، مثل حديقة النهر واليابانية والعبور ودار العلوم ضمن الحدائق المتخصصة، لافتا إلى توفير عربات إسعاف بالقرب من الحدائق جاهزة لاستقبال أي حالة مرضية، وتفتح الحدائق أبوابها من الساعة 8 صباحًا إلى 12 ليلا طوال أيام العيد.