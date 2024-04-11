حددت الجهات الرسمية بالدولة، موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2024 للقطاعين الحكومي والخاص، إذ كشف بيان صادر عن مجلس الوزراء، بداية الإجازة ونهايتها للموظفين في المؤسسسات والمصالح الحكومية والوزارات المختلفة.

وفي السطور التالية، نعرض موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2024 للقطاعين الحكومي والخاص، وفق بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال.

موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2024 للقطاعين الحكومي والخاص

ووفق البيان، فإن موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الحكومي، ستكون يوم الأحد 14 أبريل الجاري، التي بدأت من الثلاثاء 9 أبريل.

رصيد الإجازت السنوية للعامل في القطاع الخاص

وحدد وزير العمل حسن شحاتة، في منشور جرى توزيعه على جميع مديريات العمل على مستوى الجمهورية، أنّ موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الخاص، ستكون يوم الأحد المقبل 14 أبريل، وذلك للعاملين المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأشار المنشور الصادر من وزارة العمل، إلى أنّ الوزارة ستحسب اليوم الأخير في إجازة عيد الفطر، من رصيد الإجازت السنوية للعامل في القطاع الخاص، مؤكدًا حرص وزارة العمل على توحيد إجازة القطاع الخاص مع الحكومي للاحتفال مع الأهل والأصدقاء والاستمتاع بالإجازة.