«القاهرة الإخبارية»: عودة شاحنات المساعدات بعد تفريغ حمولاتها بقطاع غزة

واصلت مصر جهودها لدعم الأشقاء الفلسطينيين خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، ليشهد معبر رفح عودة شاحنات المساعدات بعد تفريغ حمولاتها بقطاع غزة، وفقاً لمراسل قناة «القاهرة الإخبارية».

ورصد محمد جمال مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح، المجهودات المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، إذ أنَّ المعابر الرئيسية لا تزال مستمرة في العمل رغم عطلة عيد الفطر المبارك، وتدخل الشاحنات على مدار الساعة والتي وصل عددها خلال أول أيام العيد إلى أكثر من 230 شاحنة مرت من رفح لتعبر إلى غزة.