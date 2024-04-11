«القاهرة الإخبارية»: دخول 365 شاحنة مساعدات إلى غزة من معبري رفح وكرم أبو سالم (فيديو)

قال أيمن عماد، مراسل «القاهرة الإخبارية»، إنه في أول أيام عيد الفطر المبارك، هناك حركة دؤوبة من قوافل شاحنات المساعدات المتجهة إلى معبر رفح البري، والتي تمكنت من العبور إلى الأراضي الفلسطينية، لافتًا إلى دخول 365 شاحنة مساعدات غذائية إلى قطاع غزة من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم.

وأضاف مراسل القناة، أن معبر كرم أبو سالم استقبل 280 شاحنة وخضعت إلى عمليات الفحص، واستطاعت 85 شاحنة أن تعبر إلى الأراضي الفلسطينية بعد مرورها بمنطقة العوجة.

وتابع: «دخول المساعدات يعكس التحركات المصرية سواء بالتحركات الدبلوماسية والتنديد بما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي والضغط عليه لإدخال هذه المساعدات، في ظل احتياج الشعب الفلسطيني لهذه الاحتياجات، لما لها من أثر كبير في ظل الأزمة التي يمر بها أكثر من مليون ونصف مواطن فلسطيني نازح إلى رفح الفلسطينية».