«القاهرة الإخبارية»: معبر رفح يعمل بأقصى طاقة في عيد الفطر لإيصال المساعدات لغزة

تواصل مصر جهودها لإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، فيما أفاد محمد جمال، مراسل «القاهرة الإخبارية» من أمام المعبر أنَّ «المعبر» يعمل بأقصى طاقة له في عيد الفطر لإيصال المساعدات لأهالي القطاع.

وتابع مراسل القناة في رصده آخر التفاصيل والمستجدات بشأن جهود الدولة المصرية لإيصال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة: «الجهود كثيرة ومتواصلة لإنفاذ المساعدات الإغاثية من معبر رفح إلى سكان غزة».

وأكد: «السلطات المحلية المصرية تعمل بأقصى طاقتها لإنفاذ المساعدات من الأراضي المصرية إلى سكان القطاع الذين يعانون من ويلات الحرب الدائرة منذ أكثر من 6 أشهر، والتي أسفرت حتى الآن عما يزيد عن 32 ألف شهيد وما يزيد عن 75 ألف جريح فلسطيني».