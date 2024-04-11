ارتفاع الحرارة وشبورة ورياح.. حالة الطقس المتوقعة في ثالث أيام عيد الفطر

تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي بداية من غد الجمعة على بعض المناطق، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان، إنه من المتوقع أن تسود شبورة مائية من الساعة 4 إلى 8 صباحا تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والدلتا.

وتنشط الرياح وفقا لبيان «الأرصاد» على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتأتي درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في الظل كالأتي:

درجات الحرارة غدا

- القاهرة الكبرى العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة

- السواحل الشمالية العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة

- جنوب سيناء العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة

- شمال الصعيد العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة

- جنوب الصعيد العظمى 33 درجة والصغرى 18 درجة