السكة الحديد تعلن جدول تشغيل مجموعة قطارات جديدة خلال إجازة عيد الفطر 

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، جدول تشغيل مجموعة قطارات جديدة خلال إجازة عيد الفطر، موضحة أنه تقرر تشغيل قطارات مكيفة «مخصوص» بين القاهرة وأسيوط وطنطا وبورسعيد، وجرى التنبيه على قطاعي المسافات الطويلة والصيانة والدعم الفني بالقاهرة، والمناطق والإدارات المركزية لشؤون مناطق القاهرة ووسط وغرب وشرق الدلتا والوسطى، بمتابعة التشغيل.

تفاصيل القطارات

يتضمن جدول تشغيل مجموعة قطارات جديدة، قطار مكيف على خط «القاهرة - طنطا» وقطار مكيف «الإسكندرية - القاهرة»، وقطار مكيف «القاهرة - بورسعيد»، وقطار مكيف «طنطا - أسيوط»، وقطار مكيف «القاهرة - الإسكندرية»، وقطار مكيف «بورسعيد - أسيوط»، وقطار مكيف «الإسكندرية - أسيوط»، وقطار مكيف «أسيوط - القاهرة».

وأوضحت الهيئة، أن القطارات تقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب، وجرى توفير أكثر من وسيلة لحجز التذاكر، سواء من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، أو من الهاتف المحمول، أو من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية.

مواعيد القطارات

وأشارت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى أنه جرى التنبيه على ضرورة عدم خروج أي جرار من الورشة، إلا بعد التأكد التام من حالته الفنية لزيادة معدلات السلامة والأمان والمحافظة على مواعيد القطارات، موضحة أنّ هذه التعليمات جرى تعميمها على جميع المحطات بمختلف الخطوط.