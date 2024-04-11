حرب على الفساد في فيتنام.. سقوط آلاف المتورطين في فخ «الفرن المشتعل»

تشهد فيتنام حملة ضخمة لمواجهة الفساد منذ عام 2021، حيث تم اتهام آلاف الأشخاص بالفساد في البلاد، فيما وصفه المحللون بأنه جهد مكافحة الفساد الأكثر شمولاً في تاريخ الحزب الشيوعي الفيتنامي.

حملة مكافحة الفساد هي حملة وطنية يقودها الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي

بحسب صحيفة «الجارديان البريطانية» فإن حملة مكافحة الفساد هي حملة وطنية يقودها الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي، نجوين فو ترونج، وأدت الحملة التي أٌطلق عليها اسم «الفرن المشتعل» إلى إدانة آلاف الأشخاص، فضلاً عن استقالة رئيسين ونائبين لرئيس الوزراء.

في الشهر الماضي، أعلنت الحكومة الفيتنامية استقالة ثاني رئيس لها منذ عدة سنوات، فو فان ثونج، بسبب انتهاكات وعيوب أثرت سلباً على التصور العام، فضلاً عن سمعة الحزب والدولة، بينما أُجبر سلفه، نجوين شوان فوك، على التنحي بسبب فضائح الفساد التي تورط فيها مسؤولون كانوا تحت سيطرته.

اتهام آلاف الأشخاص بالفساد في البلاد

منذ عام 2021، تم اتهام آلاف الأشخاص بالفساد في البلاد، فيما وصفه المحللون بأنه جهد مكافحة الفساد الأكثر شمولاً في تاريخ الحزب الشيوعي الفيتنامي، ورحب الكثيرون بحملة القمع التي شنتها الدولة، فيما يتساءل آخرون كيف يمكن للفساد على هذا النطاق الضخم أن يستمر دون رادع لفترة طويلة.

ومؤخرًا حكم على أكبر سيدة أعمال في مجال العقارات في فيتنام بالإعدام لدورها في أكبر قضية احتيال شهدتها البلاد على الإطلاق، حيث أدينت سيدة الأعمال «ترونج ماي لان»، رئيس شركة التطوير «فان ثينه فات»، بالاختلاس والرشوة وانتهاك القواعد المصرفية يوم الخميس، في قضية صدمت البلاد، نظرًا لاتهامها باختلاس ما مجموعه 12.5 مليار دولار أي ما يعادل حوالي 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي الفيتنامي، وأعلن المدعين أن إجمالي الأضرار الناجمة عن عملية الاحتيال بلغت الآن 27 مليار دولار.