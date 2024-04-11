وظائف للشباب برواتب مجزية ودون مؤهلات.. اعرف التفاصيل

أعلن موقع توظيف مصر «فرصنا» عن حاجة إحدى شركات القطاع الخاص لعمال توصيل طلبات «دليفري» وذلك من مقر الشركة في التجمع الخامس بالقاهرة، بشرط وجود خبرة في هذا المجال، وامتلاك دراجة نارية، وبرواتب تصل إلى 6 آلاف جنيه.

متطلبات الوظيفة

وبين الموقع أن الوظيفة تطلب مجموعة من الشروط وهي كالتالي:

- خبرة متوسطة لا تقل عن سنة.

- امتلاك دراجة نارية ورخصة خاصة بها.

- الجنس المطلوب: ذكور.

- السن المطلوب: من 20 حتى 40 سنة.

- المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مميزات الوظيفة

- يحصل المقبول بهذه الوظيفة على راتب أساسي يراوح بين 5آلاف وحتى 6 آلاف جنيه.

- العمل يكون بدوام كامل مع احتساب الوقت الإضافي.

- الحصول على تأمينات صحية وتأمينات اجتماعية.

وللتقديم على الوظيفة يمكنك الدخول على الموقع الرسمي لموقع توظيف مصر من هــنــــــــــا ثم الضغط على «تقدم للوظيفة» وإدخال البيانات المطلوبة: الاسم، والبريد الإلكتروني، رقم الهاتف، وكلمة المرور إن كان لديك حساب، وإن لم يكن لديك حساب مسبق في الموقع، يمكنك إنشاء حساب جديد عن طريق الضغط على «إنشاء حساب للتقدم للوظيفة» وإدخال البيانات المطلوبة ثم التقديم.