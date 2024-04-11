الثلاثاء المقبل.. آخر موعد لتلقي طلبات وظائف «الأوقاف»

تنتهي وزارة الأوقاف يوم الثلاثاء المقبل الموافق 16 من شهر أبريل الجاري 2024، من تلقي طلبات الراغبين في التقديم للتعاقد مع 1000 وظيفة عامل مسجد بموازنة الوزارة والمديريات التابعة لها بجميع المحافظات

المستندات المطلوبة لوظائف وزارة الأوقاف 2024

وحددت وزارة الأوقاف المستندات المطلوبة من الراغبين للتقديم لـ الوظائف المطلوبة كالتالي:

- الصورة الشخصية.

- الرقم القومي وجه أول سارية.

- الرقم القومي وجه ثاني سارية.

- المؤهل الدراسي.

- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف (وجهين بحسب الأحوال).

- الموقف من الخدمة العسكرية.

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

- إيصال الإيداع البنكي.

الشروط المطلوبة لوظائف الأوقاف2024

وحددت وزارة الأوقاف في الإعلان الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف كالتالي:

- أن يكون متمعتاً بالجنسية المصرية.

- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

- أن يكون المتقدم من الذكور.

- ألا يزيد سن المتقدم على 40 عاما في تاريخ نشر الإعلان.

- أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل إعدادية عامة أو أزهرية فقط (سيتم رفض طلب المتقدم حال ثبوت حصوله على مؤهل أعلى أو أقل من المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة).

- أن يجتاز المتقدم الامتحانات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

- أن يجتاز المتقدم التدريبات المقررة بمعرفة الوزارة طالبة الإعلان .

- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات والتدريبات المطلوبة.

- يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي.