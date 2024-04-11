تعيينات وزارة الإسكان.. آخر موعد لتلقي طلبات وظائف 2024

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة يوم 25 من شهر إبريل الجاري آخر موعد لتلقي طلبات الراغبين في شغل عدد من الوظائف التخصصية «مدير مديرية الإسكان والمرافق بمحافظات بني سويف - بورسعيد - مطروح - دمياط - الوادي الجديد».

مهام وظائف وزارة الاسكان 2024

وأشارت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة إلى أن الوظائف مطروحة في عدد من المحافظات ويعمل شاغلها تحت إشراف إداري للمحافظ والإشراف الفني لوزير الاسكان، ويختص شاغلها باقتراح خطة الإسكان بالمحافظة والإشراف على الخطط والإعداد لمشروعاتها ووضع البرامج التنفيذية لها والتعاون والتنسيق مع وحدات الإدارة المحلية في تجميع ومراجعة وحصر البيانات المتعلقة بمشروعات الإسكان والأثر التطبيقي لقوانين وتشريعات البناء والإسكان والتنمية العمرانية مع التوجية والإشراف على إعداد قاعدة بيانات وإمداد وزارة الإسكان بها.

المستندات المطلوبة لوظائف الاسكان 2024

وأعلنت وزارة الإسكان المستندات التي يجب أن يتقدم بها الراغبون في شغل الوظائف المطلوبة وهي كالتالي:

- بيان حالة وظيفية معتمد، متضمنًا التاريخ الوظيفي والقدرات العلمية والعملية والمهارات القيادية، وأي بيانات أخرى للمتقدم مدعمة بالمستندات الدالة على ذلك.

- بيانات إنجازات وإسهامات المتقدم في الوحدة التي يعمل بها.

- بيان بمقترحات تطوير الجهة المتقدم إليها.

- عدد 6 صور شخصية 4*6.

- 3 صور من البطاقة الشخصية.

طرق تقديم طلبات وظائف وزارة الاسكان 2024

وطالبت الوزارة الراغبين في شغل الوظائف المطلوبة بتقديم الطلبات على النموذج المعد لذلك مرفق به المستندات المطلوبة والمعلن عنها بالأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بالدور السادس غرفة 133 بمقر الوزارة «القاهرة - الحي الحكومي - العاصمة الإدارية الجديدة».