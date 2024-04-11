ماذا يحدث في مستويات الكوليسترول عند تناول الرنجة؟.. فوائد وأضرار

عادة تناول الأسماك المملحة، مثل الرنجة والفسيخ، يقوم بها الكثيرون، خاصة في عيد الفطر المبارك، باعتبارها من الأطعمة ذات المذاق الجيد، لكن هناك بعض الفئات التي يجب عليها تجنب تناولها، بسبب الأضرار الصحية التي قد تسببها، مثل مرضى القلب، فما الذي يحدث لمستويات الكوليسترول عند تناول الرنجة؟

ماذا يحدث في مستويات الكوليسترول عند تناول الرنجة؟

يحتوي الفسيخ والرنجة على الدهون المشبعة، التي تتسبب في ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم، فضلاً عن احتوائها على الأملاح العالية، لذلك يجب على مرضى القلب تجنبها تمامًا.

الدكتور حسام موافي، تحدث في تصريحات تليفزيونية، عن فوائد وأضرار الكوليسترول، حيث أنه مادة هامة تحتوي على بعض المواد الغذائية، وفي الوقت ذاته تتحول إلى ضارة، عندما تترسب في الشرايين لأنها تضيقها.

ضرورة معرفة نسبة الكوليسترول

وأضاف أنه يجب على الأشخاص الذين تخطوا 40 عامًا من العمر، أن يقوموا بالتحليل لمعرفة كمية الكوليسترول في الدم، ويجب ألا يزيد عن 200، موضحًا أن هناك كوليسترولا ضارًا وآخر نافع، والأطعمة التي تحتوي على كوليسترول هي كل ما يمشي على الأرض، أي الحيوانات والطيور التي تحتوي على اللحوم التي يأكلها الإنسان، والأطعمة الخالية من الكوليسترول هي كل ما خرج من الأرض.

تحذير وزارة الصحة من تناول الفسيخ والرنجة

كانت وزارة الصحة المصرية، قد حذرت المواطنين من الأعراض الناتجة عن تناول الرنجة والفسيخ، وحددت بعض الأعراض التي نصحت كل من يشعر بها، بالذهاب فورًا إلى المستشفى، وهي:

- زغللة العين

- ازدواجية الرؤية

- ارتخاء الجفون

- جفاف الحلق والحنجرة

- صعوبة في النطق

- صعوبة في البلع

- الإحساس بالدوار

- ضعف العضلات