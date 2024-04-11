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دراما المتحدة

أحمد مجدي عن مسلسل «سر إلهي»: عمل درامي ناجح (فيديو)

كتب:

محمد عزالدين
10:11 م | الخميس 11 أبريل 2024
الفنان أحمد مجدي

الفنان أحمد مجدي

أعرب الفنان أحمد مجدي عن سعادته، بالتعاون مع الفنانة روجينا بمسلسل «سر إلهي»، والذي تم عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024، في النصف الأول من الشهر الكريم.

وأشار أحمد مجدي في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، قائلاً: «سعيد إني اتعرفت على المخرج رؤوف عبد العزيز لأنه قيمة كبيرة، وثاني مرة أشتغل مع أمين جمال بعد نقطة سودة اللي صورته في لبنان، كرو مجتهد ومخلص وكل الناس عايزة تطلع أحسن حاجة عندها».

وأوضح أحمد مجدي أنه تحمس للمشاركة في مسلسل «سر إلهي»، لأن شخصيته تناقش شيئًا جديدًا وعصريًا، وله انعكاسات اجتماعية ويرى أن العمل ناجح في ذلك بشكل جيد جدًا، ونادرًا عندما يشارك في عمل درامي مكتوب وجاهز ونسعى للتجويد طوال الوقت.

وأضاف أحمد مجدي، عن الصعوبات التي واجهها خلال مسلسل «سر إلهي»، قائلاً: «أصعب حاجة هي السهل الممتنع، أن في شخصية بسيطة وتأسيسها كان سهل وبسيط، ولكن التحدي في ازاي هذه الشخصية البسيطة هتقدم حاجة جديدة».

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