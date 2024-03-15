المخرج مجدي أحمد علي: مسلسل الحشاشين وجبة دسمة للمواطن في رمضان (فيديو)

أكد المخرج مجدي أحمد علي، أن مسلسل الحشاشين يعد من الأعمال الدرامية الجيدة، من حيث السيناريو أو الإخراج أو الإنتاج، كما أن المسلسل تاريخي ومعقد.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن مسلسل الحشاشين تعرض للنقد بسبب اللغة التي يتحاور بها الممثلين، لذا كان تقديم العمل باللغة المصرية سهلة أو من خلال استخدام اللهجة التي كان يستخدمها نجيب محفوظ، كما أن هناك مجموعة من الألوان السائدة في المسلسل التي لا تنتمي إلى عصر جماعة الحشاشين.

وتابع: مسلسل الحشاشين وجبة دسمة للمواطن، أدت للتعرف على جماعة الحشاشين، لأن هناك الكثير من المواطنين لا يعرفون هذه الجماعة، كما أنه يناقش عددا من القضايا المهمة.

وأوضح مجدي أحمد علي، أن مسلسل الحشاشين كان يجب أن يعتمد على الواقعية أكثر من الأمور التي تشير إلى أن حسن الصباح يمتلك قوة خارقة، أو يمتلك قوة أكثر من قوة الأنبياء.

وأكمل مجدي أحمد علي: إنتاج فيلم مولانا بطولة عمرو سعد، تناول العديد من القضايا الخطابية الدينية، حيث شهد الفيلم إقبالا جماهيريا كبيرا.