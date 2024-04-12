حزب سياسي بريطاني يطرد أحد أعضائه لعدم نشاطه.. والسبب صادم

تستعد الأحزاب في المملكة المتحدة للمنافسة بالانتخابات البريطانية العامة، ومع نشاط العديد من المرشحين، فوجئ حزب إصلاح المملكة المتحدة، وهو حزب سياسي يميني، بعدم نشاط المرشح تومي كاوكويل، فأعلنوا طرده، لتكون المفاجأة وهو أن المرشح قد توفى قبل شهرين.

وقدم الحزب السياسي اليميني اعتذارًا رسميًا بعد طرد أحد مرشحيه في الانتخابات علنًا بسبب عدم نشاطه، واعترف الحزب بأنه لم يعلم أن تومي كاوكويل مرشحه الانتخابي في مدينة يورك قد توفى، وفقًا لموقع «بوليتيكو» الأمريكي.

المتحدث باسم الحزب شعر بالخوف بسبب الخطأ

وقال جاوين تاولر المتحدث باسم الحزب، إنه لا يمكن للحزب أن يجعل الناس لا يفعلون شيئًا في عام الانتخابات، لكنه أوضح أن «كاوكويل» مات بالفعل قبل شهرين، مشيرًا أنه «شعر بالخوف» بسبب ذلك الخطأ.

وأضاف: «طبيعة الحال أشعر بالخوف لأنني بسبب الجهل لم أدرك سبب عدم نشاطه، كان أمرًا مروعًا بالنسبة لعائلته أن تقرأ عنه بالطريقة التي تم تقديمه بها في الصحافة».

يذكر أن حزب الإصلاح في المملكة المتحدة تأسس من قِبل نايجل فاراج - أحد أبرز مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - في عام 2021، كبديل يميني لحزب المحافظين الحاكم، ويقوده حاليًا رجل الأعمال ريتشارد تايس.

وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أن حزب الإصلاح يتأخر الآن ببضع نقاط فقط عن حزب المحافظين، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء البريطاني الحالي ريشي سوناك.