نائب رئيس حزب المؤتمر: مصر أمام عملية إصلاح سياسي ومرحلة تحدد أولويات العمل الوطني

قال اللواء الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الدولة تحتاج إلى قيادة حكيمة لمواجهة كل الأزمات التي تمر بها البلاد، والرئيس السيسي الأقدر والأجدر على تحقيق هذا الأمر، بعد ما أرسى الاستقرار في الدولة، ونحن في أمس الحاجة إلى استمرار هذا الاستقرار، ما يجعلنا نقف خلف الرئيس وندعم ترشحه للرئاسة.

الحزب وضع خطة عمل

أشار «فرحات» في تصريح لـ«الوطن»، إلى أن مصر أمام عملية إصلاح سياسي ومرحلة مقبلة تحدد فيها القوى الوطنية أولويات العمل الوطني، واستمرار الإشراف القضائي يمثل ضمانة مهمة لنزاهة الانتخابات، ويبرهن على نزاهة العملية الانتخابية، في إطار الجهود التي تبذلها القيادة السياسية لضمان النزاهة والشفافية، واستكمال مسيرتها نحو تطبيق الديمقراطية.

وأوضح أن الحزب وضع خطة عمل بتشكيل لجنة لإدارة الإجراءات الحزبية المتبعة لدعم ترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة، بهدف العمل على تنسيق الجهود مع كل القوى السياسية والوطنية الداعمة لترشيح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة، ومتابعة الإجراءات التى اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات، نحو إجراء الاستحقاق الدستوري الأهم للدولة المصرية، وهي الانتخابات الخاصة بمنصب رئيس الجمهورية بنزاهة وشفافية في موعدها الدستوري وتحت إشراف قضائي كامل.

الإشراف القضاء على الانتخابات

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن قرار الرئيس السيسي بدراسة التوصية الخاصة بطلب مد الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات التي ستنتهى مدة العشر سنوات التي حددها الدستور فى يناير المقبل، إشارة إلى تفاعل الرئيس مباشرة مع توصيات الحوار الوطني وترسي دعائم الديمقراطية للجمهورية الجديدة، وتعلي من قيمتها وترسخ لدولة مؤسسات.