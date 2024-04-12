بشرى سارة من «التعليم» قبل امتحانات الثانوية العامة 2024.. ما التفاصيل؟

زفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بُشرى سارة لطلاب الثانوية العامة، المقبلين على أداء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023 - 2024 بشأن الامتحانات وطرق الأسئلة وكتابة الإجابات والتعامل مع ورقتي الأسئلة والإجابة خلال أداء الطلاب لامتحاناتهم.

فيديو توضيحي للتعامل مع امتحانات الثانوية العامة2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنها ستنشر فيديو توضيحي بشأن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 وطريقة كتابة البيانات بورقة إجابة الامتحان، وكذا طُرق التعامل مع الأسئلة المقالية وأسئلة الاختيار من متعدد، وذلك تيسيراً على الطلاب واجتيازهم حاجز الخوف من امتحانات الشهادة الثانوية.

ونوهت الوزارة، بأن كل طالب سيتسلم كُتيب المفاهيم الخاص بالمادة موضع الامتحان مع بداية امتحان كل مادة من المواد ويُسلمه لملاحظ اللجنة في نهاية الوقت، لافتة إلى أن الامتحانات ستُعقد بنظام الكتاب المفتوح كما جرى في امتحانات العام الماضي.

واعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، بعد لقائه باتحاد طلاب مصر الاثنين الماضي.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024، يوم الاثنين الموافق 10 يونيو المقبل بالمواد التي لا تُضاف للمجموع، بينما تبدأ إمتحانات المواد المُضافة للمجموع بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، بداية من السبت الموافق 22 يونيو المقبل، حيث تستمر إجازة عيد الأضحى من 15 إلى 20 من شهر يونيو، وذلك وفق الجدول الرسمي للامتحانات الذي اعتمده وزير التربية والتعليم.