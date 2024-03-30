سيارة بمليون جنيه للأول على الثانوية العامة 2024.. ما القصة؟

في إطار التحفيز، وخلق روح التنافس بين طلاب الثانوية العامة، الذين يتأهبون منذ أشهر للمراجعات والامتحانات، في سبيل حصد أعلى الدرجات، عاد مدرس الجيولوجيا بكفر الشيخ، ماجد إمام، لإعلانه تخصيص سيارة كبيرة، هدية للأول على الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، وذلك تقديرًا منه للمتفوقين.

ماجد إمام، مدرس الجيولوجيا، الذي خصص جزءا كبيرا من مراجعاته للمادة، مقدمة بشرح وافٍ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكل الطلاب وليس لطلابه فقط، أعلن قبل قترة طويلة من بدء ماراثون الثانوية العامة، واعتماد نتيجة الأوائل، عن جائزته الفارهة، عبر «الفيسبوك»، قائلًا: «عربية هدية لأول الثانوية ، بفضل ربنا زي ما وعدنا ووفينا السنين اللي فاتت، بنكمل وعدنا مع دفعة 2024»

السيارة سعرها يتخطى المليون جنيه

وكشف مدرس الجيولوجيا لـ«الوطن»، عن تفاصيل الهدية، مؤكدًا أنها مقدمة للأول على الثانوية العامة، شعبة علمي علوم فقط، وإنها سيارة mg zs، ويتخطى سعرها المليون جنيه، وسوف تقدم للطالب في حفل كبير.

وأكد إن الهدية هي تحفيز وتقدير للأوائل: «فرصة لكل الطلاب اللي هيعافروا لآخر لحظة ويطلعوا من أوائل الجمهورية باذن الله».

الجدير بالذكر أن الطالب محمود محمد عبد الفتاح، الأول على الثانوية العامة شعبة علمي علوم، حصل على السيارة، العام الماضي، في حفل كبير في كفر الشيخ، إذ أعربت أسرته حينها لـ«الوطن» عن سعادتهما بعدما حقق مراده ليلتحق بكلية الطب البشري، ويحصل على سيارة بقيمة عالية.