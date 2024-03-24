مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024.. نسبة أسئلة المستويات العليا 30%

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024، مشيرة إلى أنَّ 85% من أسئلة الامتحان في كل مادة اختيار من متعدد و15% من الأسئلة مقاليه وهي نفس مواصفات العام الماضي دون تغيير وتكون بنفس عدد الأسئلة والموضوعية والمقالية في كل مادة دراسية.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024

وأضافت وزارة التربية والتعليم أنَّ أسئلة امتحانات الثانوية العامة تتضمن 30% للمستويات العقلية و40% للمستويات العقلية المتوسطة و30% من المستويات العقلية العليا، مؤكّدة أنَّ هناك توجيهات بدقة صياغة الأسئلة وفقاً للقواعد بحيث يكون السؤال لا يحتمل إجابتين أو التأويل، وأن يناسب عدد الأسئلة في كل امتحان مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة.

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات تعقد بالبابل شيت بنظام الكتاب المفتوح «أوبن بوك»، إذ يتمّ تسليم طلاب الثانوية العامة كتيب المفاهيم في بداية الامتحان كل مادة مضافة للمجموع، ويتم تسليمه مره أخري مع نهاية الامتحان.

نموذج إجابة للأسئلة المقالية

وأشارت الوزارة إلى أنَّه سيتمّ توزيع الدرجات المخصصة لإجابة الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة 2024 على خطوات الحل وليس على الناتج النهائي فقط، مع وضع نموذج إجابة للأسئلة المقالية يتضمن كافة الإجابات المحتملة.

تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024، يوم 10 يونيو بالمواد غير المضافة للمجموع و22 يونيو بالمواد الأساسية وفقًا للجدول المعلنة والمعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويتم عقدها الامتحانات في لجان امتحانية مؤمنة ومراقبة بالكاميرات.