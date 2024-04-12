أماكن للخروج في ثالث أيام العيد بأسعار رمزية.. أبرزها الحديقة الدولية

تواصل الحدائق المتنزهات العامة بالقاهرة والجيزة والمحافظات، استقبال الزوار من مختلف الأعمار للتنزه، والاحتفال خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث تضم القاهرة وحدها 22 حديقة تستوعب الآلاف من الزوار يومياً بخدمات متميزة وأسعار مناسبة للمواطنين.

حدائق للخروج في العيد بأسعار رمزية

وتفتح الحديقة الدولية بمدينة نصر أبوابها أمام المواطنين بداية من أمس أول أيام عيد الفطر المبارك، وتقدم الحديقة خدمات ترفيهية وثقافية للزوار على مدار إجازة العيد، كما تضم الحديقة ملاهي حديثة وأنشطة ترفيهية مختلفة للأطفال بداية من سن عامين، كما تشتمل أيضاً على قطار النزهة الذي يتفقد الحديقة بالكامل، بالإضافة إلى 20 جناحًا مفتوحة أمام الزوار من الدول العربية والأوروبية والآسيوية، وتتمتع بمستوى عال من التأمين.

وتأتي أسعار تذاكر دخول الحدائق المتخصصة على مستويين في متناول الجميع، سعر تذكرة الدخول للمستوى الأول تبلغ 20 جنيهاً، لحدائق «الدولية، الحرية، أم كلثوم»، أما سعر تذكرة الدخول لحدائق المستوى الثاني فيبلغ 10 جنيهات فقط، وهي «إبن إسكندر بمنشية البكري، حديقة النهر، الحديقة اليابانية، حديقة العبور، حديقة دار العلوم».