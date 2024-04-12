عبد الله غلوش: دراما رمضان 2024 تخطت حدود الوطن العربي

قال الكاتب الصحفي عبد الله غلوش عن دراما رمضان 2024، إن الموسم كان مليئا بالأعمال الفنية المهمة والمتنوعة، مشيرا إلى أنه يعد من أقوى المواسم.

الكاتب الصحفي عبد الله غلوش يتحدث عن دراما رمضان 2024

أضاف «غلوش»، خلال حواره مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، مقدم برنامج «كلام في الفن»، المذاع على راديو «أون سبورت إف إم»: «هذا العام من دراما رمضان تخطينا حدود إن الوطن العربي هو فقط الذي يتابعنا، مثل مسلسل مليحة الذي تحدثت عنه إسرائيل قبل عرضه وأصبح تريند كل يوم بعد عرضه».

أشار إلى «أننا فخورين بتقديم مسلسل الحشاشين، فقد تحدث عنه التلفزيون السويدي والإيراني والروسي، وتم عرضه بأكثر من لهجة، وهذا يدل على أن الدراما المصرية موجودة ومنتشرة في العالم كله».

اختيارات الأطفال في دراما رمضان 2024

وأوضح: «لدينا اختيارات موفقة للأطفال في دراما رمضان 2024، منهم مسلسل بدون سابق إنذار، فالجميع تحدث عن شخصية «عمر» التي جسدها الطفل سليم يوسف فهو موهبة كبيرة، وأيضاً الطفلة بيلا حنون ابنة حسن الصباح في مسلسل الحشاشين، وأيضاً الطفلة لافينيا نادر في مسلسل بابا جه».