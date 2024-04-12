عبد الله غلوش: مسلسل كامل العدد الجزء الثاني تفوق على الأول

كشف الكاتب الصحفي عبد الله غلوش، عن رأيه في موسم رمضان 2024، وخاصة فئة الكتاب.

عبد الله غلوش يكشف عن رأيه في كتاب دراما رمضان 2024

وقال الكاتب الصحفي عبد الله غلوش خلال حواره مع الكاتب الصجفي مصطفي عمار، مقدم برنامج «كلام في الفن»، المذاع على قناة أون سبورت إف إم: «فخور بالمؤلفين يسري طاهر ورنا أبو الريش، فدائماً يكون لدينا مشكلة في تقديم جزء ثان من عمل درامي، ولكن مسلسل كامل العدد الجزء الثاني تفوق على الأول، فالمسلسل يخاطب 3 أجيال ويناقش مشكلات الكبار والأطفال».

كتاب مميزون في دراما رمضان

وأضاف الكاتب الصحفي: «من الكتاب الممزين أصلا المؤلف أنور عب المغيث في مسلسل جودر، فهو كاتب مسرحي، وأحيي العين التي اختارته لأنه قدم السيناريو بلغة عامية راقية».

وتابع حديثه: «من الظواهر المميزة هذا العام، ظهور عدد كبير من الوجوه الجديدة والمواهب لا تنتهي، وعودة النجوم الكبار منهم الفنان رشوان توفيق ونادية شكري، محمود الحديني، والساحة مفتوحة للجميع».