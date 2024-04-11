6 مسلسلات كانت نهايتها سعيدة في دراما رمضان 2024.. «محدش توقعها»

شهدت نهايات العديد من مسلسلات رمضان 2024 تفاعلًا واسعًا من الجمهور، إذ تباينت ردود الأفعال بين الرضا وخيبة الأمل، وعبّر العديد من المشاهدين عن شعورهم بالسعادة عن نهايات بعض الأعمال، بينما تبرّم آخرون لمخالفة نهايات بعض المسلسلات لتوقعاتهم.

مسلسل صيد العقارب

وعلى الرغم من خيبات الأمل من نهايات بعض مسلسلات رمضان 2024، إلا أنّ هناك بعض المسلسلات لاقت نهايتها استحسان الجمهور بنهايتها السعيدة، من أبرزها مسلسل صيد العقارب، وذلك بعد القبض على قاتل «علي» الحقيقي، وأنجبت عايدة التي تجسدها غادة عبدالرازق طفليها من زوجها «ياسين» محمد علاء، وخرجت زوجة علي والتي تجسدها الفنانة منال سلامة من الحبس بعد اتهامها بمحاولة قتل إسماعيل الغول، كما عادت علاقة الصداقة بين عائلة ضرغام والغول مجددا حتى توفي إسماعيل الغول أثناء حديثه مع صديقه حسن ضرغام.

مسلسل مسار إجباري

وفي الحلقة الأخيرة من مسلسل مسار إجباري، شهدنا انتصارًا للعدالة، حيث تمكن «حسين» (أحمد داش) من الحصول على البراءة بعد مرافعة قوية من أخيه «علي» (عصام عمر) والمحامي، اللذان قدّما أدلة دامغة تُثبت براءة «حسين» من قتل «حبيبة» الذي اتهم فيه ظلمًا.

واختتمت الحلقة بمناظر مؤثرة، حيث احتضن الأخوان بعضهما البعض وسارا معًا في مسار واحد، بعد رحلة مليئة بالتحديات والصعوبات، وبهذه النهاية المُرضية، اختتم مسلسل مسار إجباري رحلة مثيرة استطاعت أن تجذب انتباه المشاهدين على مدار شهر رمضان، وقد حظيت الحلقة الأخيرة بتفاعل كبير من قبل الجمهور، حيث عبّر العديد من المشاهدين عن سعادتهم بنهاية المسلسل ورضاها عن مسار الأحداث.

مسلسل كامل العدد +1

اختتم مسلسل كامل العدد +1 رحلته بمشاهد مليئة بالفرح والبهجة، حيث شهدت الحلقة الأخيرة حفلًا بمناسبة تأسيس المشروع الجديد، وتخلل الحفل أجواء من البهجة والسعادة، حيث اجتمع جميع أبطال المسلسل للاحتفال بإنجازاتهم، وشهد الحفل أيضًا عودة «هنزادة» (آية سماحة) بعد غيابها، وعودة «شريف» للتمرين في النادي الأهلي، كما كشف «خالد» (عمرو جمال) للجميع عن خطيبته «ياسمين» (ياسمين رئيس) التي ظهرت بشخصيتها الحقيقية، واختتم الحفل برقص جميع الحاضرين على أغنية «هنغني كمان وكمان» للفنانة إليسا.

مسلسل بدون سابق إنذار

وسيطرت النهاية السعيدة أيضًا على الحلقة الحلقة الأخيرة من مسلسل بدون سابق إنذار، بعدما التقى الطفلان «علي» و«عمر» وعاشا سويًا في منزل آسر ياسين وعائشة بن أحمد «ليلى ومروان»، وانضمت إليهما «مها» (مريم الخشت) التي ارتبطت بهم بعلاقة صداقة عائلية قوية.

وسرعان ما نشأت صداقة قوية بين «علي» و«عمر» لتنتهي احداث المسلسل بنجاح العملية الجراحية بزراعة النخاع للطفل «عمر»، كما تمّت مصارحة الأطفال بحقيقة الأمر، ليتعلموا دروسًا إنسانية مهمة عن الحب والتضحية والقبول.

مسلسل بابا جه

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل بابا جه مفاجآت مُثيرة ومُلهمة، بعدما اتخذ «هشام» (أكرم حسني) قرارًا جريئًا برفض عرض بيع مشروع «بابا جه» بـ 30 مليون جنيه، وخلال اعتراف مؤثر على التليفزيون، أكد «هشام» أنّه لا شيء يمكن أن يُعوض مكان الأب، وأن الأب لا يُؤجر.

وفي ختام مُرضٍ، قرر «هشام» فتح محل كشري جديد تحت اسم «بابا جه»، ليكمل مسيرة والده في هذا المجال، ولاقى المشروع الجديد إقبالًا كبيرًا، خاصة بعد شهرة «هشام» على التلفاز، ليُصبح رمزًا للأب الحنون والمسؤول.

مسلسل عتبات البهجة

أما في ختام مسلسل عتبات البهجة، يتوجه «بهجت» (يحيى الفخراني) للحديث مع متابعيه عبر قناته على السوشيال ميديا عن مفهوم البهجة، ويؤكد على بساطتها وسهولة الوصول إليها، ويُنصح متابعيه باستثمار عمرهم في ما يفيد ويسعدهم، ويُشجعهم على الاستمتاع بكل لحظة في الحياة، كما يُوجه «بهجت» نصيحة للآباء، ويُطالبهم بالاستماع لأبنائهم واحتوائهم، وفهم احتياجاتهم ومشاعرهم، ويختتم حديثه قائلاً: «وإلي اللقاء في (عتبات بهجة) جديدة بإذن الله».