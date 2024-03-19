ناقد لـ«كلام في الفن»: «مصر أم التِتر والموسيقى والفن»

قال الكاتب الصحفي والناقد الموسيقي، محمود فوزي السيد، إنّ مصر هي أم التِتر والموسيقى والفن، موضحًا: «التتر يعيش أكثر من العمل، وإن عاش مسلسل 100 سنة، فإن التتر يعيش أكثر من ذلك».

وأضاف «السيد»، خلال حواره مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، مقدم برنامج «كلام في الفن»، المذاع على قناة «أون سبورت إف إم»: «كل واحد فينا له ذكريات مع مسلسل، مثل تتر مسلسل الكبير أوي، لأنه يعرض أمام الأطفال منذ 10 سنوات، وعندما يكبر الأطفال ويصلون إلى الخمسين من عمرهم فإنهم لن ينسوه».

وتابع: «من نجوم التتر ميشيل المصري وسيد حجاب وعمار الشريعي وعمر خيرت، وكي نستدعي ذكريات مع مسلسل معين يجب أن نشاهد الـ30 حلقة، ولكن عندما تسمع التتر لمدة دقيقتين، فإننا نستحضر ذكريات المسلسل، بل وحقبة كاملة من الحياة، وذلك بمجرد استحضار صورة التتر».