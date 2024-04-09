افلام عيد الفطر 2024.. الكوميديا تسيطر على 4 أعمال

بعد موسم درامي رمضاني من العيار الثقيل، تستعد دور العرض السينمائية لاستقبال أفلام موسم عيد الفطر، والمقرر أن ينطلق غدًا الأربعاء فى جميع دور العرض السينمائية، وتضم قائمة أفلام عيد الفطر 2024، 4 أفلام وهي: «شقو، فاصل من اللحظات السعيدة، أسود ملون، ع الماشي»، ونكشف عن تفاصيلهم في السطور التالية.

فيلم شقو

تنطلق مساء الليلة، العرض الخاص لفيلم شقو، ضمن قائمة أفلام عيد الفطر 2024، والذي يشهد تكرار التعاون بين أمينة خليل ومحمد ممدوح بعدة نجاحات متتالية، وتدور أحداثه فى إطار كوميدي لايت ممتزج ببعض مشاهد الأكشن، من خلال مجموعة من الأصدقاء الذين يمارسون بعض الأعمال خارج القانون ولكنهم يتورطون في مشكلات خطيرة وتبدأ مغامراتهم فى الخلاص منها.

فيلم شقو من بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح، يسرا، دينا الشربيني، عمرو يوسف، وآخرين من إخراج كريم السبكي وتأليف وسام صبري.

فيلم فاصل من اللحظات السعيدة

كما ينطلق عرض فيلم فاصل من اللحظات السعيدة ضمن موسم أفلام عيد الفطر 2024، وهو من بطولة هنا الزاهد وهشام ماجد، وتدور أحداثه في إطار لايت كوميدي، حول المشكلات الزوجية ممتزجة بالرومانسية، وبعد أن كان يعيشان في حياة زوجية تعيسة تحدث لهم مفاجأة تنقلب بعدها الأحداث رأسًا على عقب فى اطار كوميدي وتبدأ السعادة تدخل حياتهم فى فاصل من اللحظات السعيدة.

الفيلم من بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، الطفل جان رامز، طه دسوقي في دور الشرف، وآخرين من اخراج أحمد الجندي وتأليف شريف نجيب.

فيلم ع الماشي

كما يعرض فيلم ع الماشي ضمن أفلام عيد الفطر 2024 وهو من بطولة علي ربيع، وتدور أحداثه فى اطار لايت كوميدي حول شخص يعاني من مرض ويتطلب عليه ممارسة رياضة المشي، ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

فيلم ع الماشي من بطولة علي ربيع، كريم عفيفي، محمد رضوان، صلاح عبدالله، آية سماحة، وآخرين من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي واخراج محمد حمدي الخبيري.

فيلم أسود ملون

كما يعرض ضمن قائمة أفلام عيد الفطر 2024 فيلم أسود ملون للفنانة رنا رئيس، وتدور أحداثه حول منظمة حفلات زفاف تمتلك شركة خاصة في التنظيم ولكنها تتعرض لمشكلات عاطفية وتلجأ لطبيب نفسي لمساعدتها فى تخطي تلك المشكلات.

فيلم أسود ملون من بطولة رنا رئيس، بيومي فؤاد، منة عرفة، محمود حافظ، ميس حمدان، أحمد فتحي، ميس حمدان، من تأليف أحمد عبد الفتاح عثمان، واخراج حسن البلاسي.