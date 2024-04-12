من هو الطفل مالك عماد أحد أبطال مسلسل كامل العدد+1؟.. خاله فنان شهير

بأدائه التمثيلي البسيط نجح الطفل مالك عماد في خطف قلوب المتابعين بدوره في مسلسل كامل العدد+ 1، وظل الكثير يبحث عنه لمعرفة تاريخه الفني حتى ظهر مؤخرًا مع أبطال العمل في ضيافة الفنانة إسعاد يونس، ببرنامجها «صاحبة السعادة» المعروض عبر شاشة «دي إم سي»، ليكشف كواليس مختلفة حدثت خلف الكاميرات متصدرا مواقع التواصل الاجتماعي.

مالك عماد مع «صاحبة السعادة»

وخلال الحلقة كشفت الفنانة إسعاد يونس عن هدية تلقتها من الطفل مالك عماد، إذ أعطاها عند لقائه بها أول مرة علبة من الشيكولاتة، لتشير الأولى إلى أنها لاتزال تحتفظ بها حتى اليوم وتأكل منها قطعة في كل فترة.

معلومات عن الطفل مالك عماد

وخلال التقرير الآتي، نستعرض أبرز المعلومات عن الطفل مالك عماد، وفق تصريحات تلفزيونية سابقة له:

شارك منذ طفولته في عدد من الأعمال الدرامية منها مسلسلات «عزمي وأشجان»، و«لمس أكتاف»، وفيلم «لص بغداد».

- ينتمي لعائلة فنية فـ خاله هو الفنان فتحي عبد الوهاب.

- يتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة.

- يرغب في أن يكن التمثيل هو عمله الأساسي بعد إنهاء الدراسة.

- شارك في بطولة مسلسل كامل العدد بجزئيه.

- يتابعه عبر حسابه الرسمي بمنصة «انستجرام» 206 ألف شخص.

أبطال مسلسل كامل العدد+1

شارك مالك عماد في بطولة مسلسل كامل العدد+1 نخبة من الفنانين من بينهم، دينا الشربيني، شريف سلامة، ميمي جمال، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، إسعاد يونس، عمرو جمال، ومجموعة مميزة من الأطفال.