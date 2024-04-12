ميمي جمال: كواليس مسلسل «كامل العدد +1» كانت مبهجة

قالت الفنانة ميمي جمال، إنها بدأت تصوير مسلسل «بقينا اتنين» كبداية في الدراما الرمضانية، مع الفنانين رانيا يوسف وشريف منير وجسدت دور أم رانيا يوسف في المسلسل، وعلى عكس العادي كانت تحب زوج ابنتها أكثر من ابنتها نفسها، وهذا كان مسببًا للغيرة لابنتها لتفضيل أمها لزوجها عليها والوقوف إلى صفه في جميع مشاكل حياتهم.

عملت ميمي جمال بمسلسين في الموسم الدرامي لرمضان 2024

وأضافت جمال، خلال حوارها ببرنامج «التاسعة»، مع الاعلامية شافكي المنيري، المذاع على القناة الأولى المصرية، أنها بدأت العمل على مسلسل «كامل العدد +1» فور الانتهاء من مسلسل «بقينا اتنين»، متابعة: «شخصية فوزية في مسلسل كامل العدد +1، كانت امرأة عجوز تتمعق في منزل ملئ بأحفادها وهم جيل السوشيال ميديا، والملابس الغريبة التي كانت ترتديها ولكن كانت تتعامل بحيوية، فوزية كانت خائفة على تربية أحفادها».

كواليس مسلسلي «كامل العدد +1» و «بقينا اتنين» مع الفنانة ميمي جمال

واستكملت: «الكواليس مع بدرة كانت ممتازة، وكانت فعليًا لا تتحدث اللغة العربية بشكل سليم، بالإضافة إلى أن الفنانة كانت تفضل أن يكون دورها كفوزية، أن تكون شعبية من البيوت المصرية، تصنع الأكل المصري مثل أي بيت مصري، بالإضافة إلى أنها تحاول أن تجعل أطفال الجيل الجديد يتعلموا من طباعها ولكن كان صعب عليها، وكواليس مسلسل «كامل العدد +1» كانت مبهجة، وكانت الطاقم يعمل كعائلة واحدة».