احسب وزنك زاد كام كيلو في العيد.. مفاجأة في السعرات الحرارية للكحك

مع نهاية شهر رمضان، وبداية من ليلة عيد الفطر المبارك، يقبل المصريون على تناول كحك العيد، بانواعه المتعددة، وحذرت وزارة الصحة ولاسكان من الإفراط فيه، لما يحتوي من سعرات حرارية مرتفعة، قد تتسبب في زيادة الوزن.

ويخشى الكثير من زيادة وزنهم في فترة إجازة العيد، بسبب السعرات الحرراية الموجودة في الكحك، خاصة أنه مكون من الدقيق الأبيض، والسكر، والسمن، فهو خليط من السكريات والدهون، التي تؤدي لزيادة في الوزن بشكل كبير.

مفاجأة في سعرات الكحك الحرارية

وكشفت وزارة الصحة، عن السعرات الحرارية الموجودة بالكحك، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، موضحة أن قطعة الكحك الواحدة فقط، تحتوي على 200 سعر حراري، ونصحت باستبدال الحلويات بالفواكه الطبيعية.

اعرف جسمك زاد كام كيلو بسبب الكحك؟

ولمعرفة كم عدد الكيلوجرامات، التي زادها الجسم خلال أيام العيد، فإن الأمر يعتمد على عدد حبات الكحك التي جرى تناولها، إذ أكدت الدكتورة مروة شعير أستاذ مساعد الأغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، لـ«الوطن»، أن السعرات الحرارية في الكحك، تتراوح بين 200 إلى 300، واستهلاك 7500 سعر حراري، يزيد دهون الجسم كيلو واحد، أي بمعدل تناول 37 كحكة تقريبًا.

طريقة حساب السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم

ولمعرفة عدد السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم يوميًا، يجب قياس وزن الجسم بالكيلو، ومن ثم ضرب رقم «الوزن» في 23 للإناث و24 للذكور، لمعرفة متوسط السعرات التي يحتاجها الجسم.