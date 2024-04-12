سقوط أمطار غزيرة على الإمارات في ثالث أيام العيد.. طقس غائم ورياح شديدة

تواصل الأمطار الغزيرة الهطول على مناطق مختلفة من الإمارات اليوم في ثالث أيام عيد الفطر مصحوبة برياح نشطة وانخفاض في درجات الحرارة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الجمعة غائمًا جزئيًا إلى غائم بشكل عام، مع فرصة لهطول أمطار على مناطق مختلفة وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة خاصة في الغرب، وتتراوح سرعة الرياح بين خفيفة ومعتدلة.

حالة الرياح في الإمارات اليوم

وأشار المركز إلى أن سرعة الرياح ستكون بين 10 و20 كيلومترا/ ساعة، وستكون الاتجاهات من الجنوب الغربي إلى الشمال الغربي، وقد تصل سرعتها إلى 35 كيلومترا/ ساعة.

حالة عدم استقرار جوي في الإمارات

وأوضح المركز أن حالة البحر في الخليج العربي ستتراوح بين خفيفة ومتوسطة، وسيحدث المد الأول في الساعة 16:20 مساء والمد الثاني في الساعة 3:09 صباحا، أما الجزر فتحدث الجزر الأولى في الساعة 09:34 والجزر الثانية في الساعة 20:54 مساء، مشيرا إلى أن حالة الموج في بحر عمان ستكون من خفيفة إلى متوسطة، ويحدث المد الأول في الساعة 12:52 مساء، وتحدث الجزر الأولى في الساعة 06:44 صباحا.

وولفت المركز إلى أن الدولة ستتأثر من الأحد إلى الأربعاء بحالة عدم استقرار جوي ناتجة عن تمدد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي، مصحوبة برياح جنوبية شرقية رطبة وتمدد منخفض جوي علوي مصاحب لتيار هوائي من الشمال الغربي.