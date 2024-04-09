ساعات قليلة وتصدح تكبيرات العيد في عدد من الدول العربية ليبدأ المصلون في التوافد على المساجد والساحات لتأدية صلاة العيد، ولذلك يبحث الكثيرون عن أول أيام عيد الفطر 2024 في الإمارات، وأماكن صلاة العيد المخصصة لاستقبال المصليين.

أول أيام عيد الفطر 2024 في الإمارات وأماكن صلاة العيد

في هذا التقرير تعرض «الوطن» أول أيام عيد الفطر 2024 في الإمارات وأماكن صلاة العيد في كلٍ من أبو ظبي ودبي والشارقة.

أول أيام عيد الفطر 2024 في الإمارات

وأعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال لسنة 1445 هجرية في الإمارات العربية المتحدة، أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن الأربعاء هو غرة شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر، بحسب بيان اللجنة الذي نقلته «وكالة الأنباء الإماراتية».

أماكن صلاة عيد الفطر 2024 في الإمارات.. أبو ظبي

خلال الأيام الماضية قامت دولة الإمارات بعدد من التجهيزات، والتحضيرات لاستقبال صلاة عيد الفطر المبارك في مختلف الإمارات.

وفي إمارة أبو ظبي أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في عن قائمة المصليات والجوامع التي تقام بها صلاة العيد التي يكون موعدها في الساعة 5:50 صباحاً.

وتكون أماكن صلاة عيد الفطر 2024 في أبو ظبي كالتالي:

مسجد الزبير بن العوام

مسجد أحمد خلفان المحيربي

مسجد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان

مسجد ثاني بن محمد الكريم

مسجد أحمد جمعة الزعابي

مسجد الشيخ هزاع بن سلطان

مسجد الصحابة

مسجد بلال بن رباح

مسجد غرير العوجان القبيسي

مسجد قباء محمد عبدالله القمزي

مسجد عفراء بنت أحمد

مسجد محمد بن درويش

مسجد حمدة مرشد المنصوري

مسجد درويش بن كرم

مسجد محمد بن مسعود

مسجد فاطمة الزهراء

مسجد عبد الله بن مظعون

مسجد عمير بن يوسف

مسجد عبد الله حميد الرميثي

مسجد عتيق بن راشد الشيخ

مسجد بطي بن خادم

مسجد محمد مانع الرميثي

مسجد الشيخة فاطمة بنت مبارك

مسجد الكوثر

مسجد عفراء سيف المزروعي

أماكن صلاة عيد الفطر 2024 في دبي

وفي إمارة دبي أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري عن أماكن صلاة عيد الفطر 2024 في الإمارة.

أماكن صلاة عيد الفطر 2024 في الشارقة

وفي إمارة الشارقة تكون أماكن صلاة عيد الفطر 2024 التي تقام في الساعة 5:44 كالتالي:

مصلى البديع

مصلى الخان

مصلى الشارقة

مصلى الزبير

مصلى جزيرة أبو موسى

جامع الشارقة

جامع الهدى

جامع طارق بن زياد

جامع عبد الله بن رواحة

جامع أبو هريرة

جامع القصباء

جامع الفردوس