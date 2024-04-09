رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

أول أيام عيد الفطر 2024 في الإمارات وأماكن صلاة العيد

كتب:

محمود هاني
08:44 م | الثلاثاء 09 أبريل 2024
اول ايام عيد الفطر 2024 في الإمارات وأماكن صلاة العيد

اول ايام عيد الفطر 2024 في الإمارات وأماكن صلاة العيد

ساعات قليلة وتصدح تكبيرات العيد في عدد من الدول العربية ليبدأ المصلون في التوافد على المساجد والساحات لتأدية صلاة العيد، ولذلك يبحث الكثيرون عن أول أيام عيد الفطر 2024 في الإمارات، وأماكن صلاة العيد المخصصة لاستقبال المصليين.

أول أيام عيد الفطر 2024 في الإمارات وأماكن صلاة العيد

في هذا التقرير تعرض «الوطن» أول أيام عيد الفطر 2024 في الإمارات وأماكن صلاة العيد في كلٍ من أبو ظبي ودبي والشارقة.

أول أيام عيد الفطر 2024 في الإمارات

وأعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال لسنة 1445 هجرية في الإمارات العربية المتحدة، أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن الأربعاء هو غرة شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر، بحسب بيان اللجنة الذي نقلته «وكالة الأنباء الإماراتية».

أماكن صلاة عيد الفطر 2024 في الإمارات.. أبو ظبي

خلال الأيام الماضية قامت دولة الإمارات بعدد من التجهيزات، والتحضيرات لاستقبال صلاة عيد الفطر المبارك في مختلف الإمارات.

وفي إمارة أبو ظبي أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في عن قائمة المصليات والجوامع التي تقام بها صلاة العيد التي يكون موعدها في الساعة 5:50 صباحاً. 

وتكون أماكن صلاة عيد الفطر 2024 في أبو ظبي كالتالي:

مسجد الزبير بن العوام 

مسجد أحمد خلفان المحيربي 

مسجد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان 

مسجد ثاني بن محمد الكريم 

مسجد أحمد جمعة الزعابي

مسجد  الشيخ هزاع بن سلطان

مسجد  الصحابة

مسجد  بلال بن رباح

مسجد  غرير العوجان القبيسي

مسجد  قباء محمد عبدالله القمزي

مسجد  عفراء بنت أحمد

مسجد محمد بن درويش 

مسجد حمدة مرشد المنصوري

مسجد  درويش بن كرم 

مسجد محمد بن مسعود

مسجد  فاطمة الزهراء 

مسجد عبد الله بن مظعون

مسجد  عمير بن يوسف

مسجد  عبد الله حميد الرميثي 

مسجد عتيق بن راشد الشيخ

مسجد  بطي بن خادم

مسجد  محمد مانع الرميثي

مسجد  الشيخة فاطمة بنت مبارك

مسجد  الكوثر

مسجد  عفراء سيف المزروعي

 أماكن صلاة عيد الفطر 2024 في دبي

وفي إمارة دبي أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري عن أماكن صلاة عيد الفطر 2024 في الإمارة.

 

 

أماكن صلاة عيد الفطر 2024 في الشارقة

وفي إمارة الشارقة تكون أماكن صلاة عيد الفطر 2024 التي تقام في الساعة 5:44 كالتالي:

مصلى البديع

 مصلى الخان

 مصلى الشارقة

 مصلى الزبير

 مصلى جزيرة أبو موسى

 جامع الشارقة

 جامع الهدى 

جامع طارق بن زياد

 جامع عبد الله بن رواحة

 جامع أبو هريرة 

جامع القصباء

 جامع الفردوس 

اقرأ المزيد:

موعد آخر قطار بالخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق في ليلة عيد الفطر

موعد آخر قطار بالخط الثالث للمترو في ليلة عيد الفطر.. اعرف التفاصيل

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في جميع محافظات مصر

حدث ليلا.. 17 دولة تعلن موعد عيد الفطر وتل أبيب تنشر «القبة البحرية» فوق إيلات

عاجل.. موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024 في الدول العربية

8 دول منها 4 عربية لم تتحرّ هلال شوال.. متى تحدد موعد عيد الفطر 2024؟

أول أيام عيد الفطر 2024 في السودان وأماكن الصلاة.. اعرف موعد الإجازة

موعد صلاة عيد الفطر في كل المحافظات (تفاصيل)

«الإفتاء الفلسطينية» تعلن موعد عيد الفطر في القدس والضفة وقطاع غزة

الكويت تعلن موعد أول أيام عيد الفطر
بقلم محمود هاني