مقدار الزكاة بالكيلو في الإمارات.. واجبة على كل مسلم

كشف مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي عن مقدار الزكاة بالكيلو في الإمارات، بجانب حكمها وموعد خروجها الأنسب قبيل ساعات من انتهاء شهر رمضان.

مقدار الزكاة بالكيلو في الإمارات

وكشف مجلس الإفتاء الإماراتي، في بداية بيانه الرسمي حكم زكاة الفطر؛ إذ أكد أنها واجبة على الصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، وأنَّها تلزم من يجب عليه الإنفاق.

أما عن مقدار الزكاة بالكيلو في الإمارات، فقد حددها المجلس بأنها اثنان كيلو ونصف (2.5) من الأرز عن كل شخص، ويجوز إخراجها عينًا من الأرز أو نقدًا، وقيمتها نقدًا هناك نحو 25 درهمًا عن الشخص الواحد.

توقيت إخراج الزكاة بالكيلو

وبخلاف مقدار الزكاة بالكيلو في الإمارات، كشف المجلس المعني تفاصيل توقيت إخراج زكاة الفطر، إذ من الأفضل إخراجها بعد طلوع فجر يوم العيد، وذلك مراعاةً لمقاصد الشرع في إغناء الفقير يوم العيد.

كما يصحُّ تقديمها للحاجة بإخراجها من أول الشهر؛ خوفًا من تكدسها لدى الجهات والجمعيات الخيرية في حال تأخيرها لصبيحة يوم العيد.

كما يصحُّ كذلك أن تخرج الزكاة بالكيلو أداءً طيلة يوم الفطر قبل غروب الشمس، وأمّا بعد ذلك الوقت فيكون فعلها قضاءً لا أداءً، ولا يجوز التهاون في تأخيرها من قبل الأفراد والجهات الخيرية عن وقت الأداء إلا لضرورة.