«القومي للإعاقة»: لغة الإشارة ظهرت في القرن 18 بأمريكا

نشر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، تقريرا حول لغة الإشارة ونشأتها وكيف ظهرت وبداية استخدامها، وهي نظام حسي بصري يدوي تستعمل حتى يتمكن أصحاب الإعاقة السمعية من التعرف على ما يُدار حولهم وما يُقال، فهي وسيلة التخاطب مع هذه الفئة من المجتمع.

ظهور لغة الإشارة

ووفقا لتقرير القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بدأ استعمال لغة الإشارة لأول مرة في القرن الـ18، وكان ذلك من خلال طبيب أمريكي يدعى دي ليبيه، كان يتعامل مع أطفال صم، ومع الوقت لجأ إلى هذه الطريقة حتى يتمكن من التواصل معهم.

وأوضح التقرير الصادر عن المجلس، أنه في عام 1975 ظهرت لغة الإشارة بشكل رسمي، وانتشرت مع الوقت بشكل كبير في الدول الأوروبية ومن ثم إلى العالم كله، وبعد لغة الإشارة الأمريكية أصبح هناك لغة إشارة بريطانية وفرنسية وغيرها.

الربط بين الإشارة والمعنى

وأساس لغة الإشارة هو الربط بين الإشارة والمعنى، فهي وسيلة تواصل غير صوتية تمكن ذوي الإعاقة السمعية من فهم الآخرين والتعبير عن ذاتهم.