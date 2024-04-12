مسئول أمريكي: مجاعة وشيكة في غزة وسط وعود إسرائيلية كاذبة بتمرير المساعدات

اشتكى عمال الإغاثة من قلة المساعدات التي تدخل قطاع غزة وعدم كفايتها، مؤكدين أن الزيادة في المساعدات إلى غزة التي وعد بها بنيامين نتنياهو وجو بايدن قبل أسبوع لم تتحقق حتى الآن، وأن الزيادة في عدد الشاحنات التي تعبر إلى غزة تتعارض مع سجلات الأمم المتحدة.

المجاعة بدأت تترسخ في أجزاء من القطاع الساحلي المحاصر

وقال جيريمي كونينديك، المسؤول الكبير السابق في إدارة بايدن، الذي يشغل الآن منصب رئيس منظمة اللاجئين الدولية للدفاع عن المساعدات «هناك أقل بكثير مما تراه العين حتى الآن، لم يتغير سوى القليل جدًا في الواقع»، مشيرا إلى أن المجاعة بدأت تترسخ في أجزاء من القطاع الساحلي المحاصر.

وأكدت قناة 12 الإسرائيلية أن تعهدات نتنياهو لبايدن بفتح ميناء أشدود شمال غزة وجعلها بوابة للمساعدات الإنسانية المنقولة بحرًا لم يؤد إلى أي إجراء واضح.

ووعد المسؤولون الإسرائيليون نظائرهم الأميركيين منذ أسابيع بأنه سيتم فتح نقطة عبور إلى شمال غزة حيث تشتد المجاعة وسيكون إما في إيريز، التي كانت النقطة الحدودية الرئيسية قبل الحرب الحالية أو في موقع جديد، حسبما أبلغوا واشنطن.

وعود أمريكية بفتح معبر جديد لتمرير المساعدات إلى غزة

وبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية، إنه لم يتم اتخاذ أي قرار حتى يوم الأربعاء، بعد 6 أيام من مكالمة بايدن ونتنياهو، عندما قال وزير الدفاع، يوآف غالانت، إن البناء قد بدأ في معبر جديد وليس من الواضح كم من الوقت ستستغرق أعمال البناء.

ويجري أيضًا تنفيذ خطوتين كان من المفترض أن تتخذهما إسرائيل لزيادة تدفق المساعدات، دون تحديد موعد مستهدف للانتهاء منهما، أحدهما عبارة عن مركز تنسيق من المفترض أن يجلس فيه مسؤولو وكالات الإغاثة وقادة العمليات الإسرائيليون معًا للتأكد من عدم تعرض بعثات الإغاثة للقصف مثل قافلة المطبخ المركزي العالمي عندما قُتل سبعة من عمال الإغاثة التابعين لها.

أما المركز الآخر فهو مركز فحص أمني جديد حيث يمكن للمراقبين الإسرائيليين تفتيش شاحنات المساعدات الإنسانية المتجهة إلى شمال غزة قبل عبورها.

كمية الغذاء التي تصل إلى القطاع الساحلي أقل بكثير مما هو مطلوب لدرء مجاعة وشيكة

ويقول مسؤولو الإغاثة إن كمية الغذاء التي تصل إلى القطاع الساحلي أقل بكثير مما هو مطلوب لدرء مجاعة وشيكة، خاصة في الشمال.

وزعمت إسرائيل أن المرور اليومي للشاحنات التي تدخل غزة تضاعف منذ مكالمة بايدن ونتنياهو في 4 إبريل، ليصل إلى حوالي 400 شاحنة.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة «الأونروا» إنه بعد ذروة قصيرة بلغت 246 شاحنة يوم الثلاثاء، انخفض عدد الشاحنات التي تعبر إلى غزة بحلول يوم الأربعاء إلى 141 شاحنة.