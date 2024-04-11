«القاهرة الإخبارية»: دخول 120 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة من معبر كرم أبوسالم

قال أيمن عماد، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في معبر رفح، إنّ البيان الصادر عن وزارة الصحة والسكان الفلسطينية، يشير إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي دمر 155 منشأة صحية.

دور مصر في إدخال المساعدات إلى غزة

وأكّد أن بيان الصحة الفلسطينية، يعكس الدور أو الجهد الكبير الذي تقوم به مصر في إدخال المساعدات أو المستلزمات الطبية إلى غزة، بجانب استلام الجرحى والمصابين، وتقديم أوجه الرعاية الصحية لهم.

وأضاف «عماد»، خلال رسالة على الهواء، أنّ البيان الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي، دعت فيه إسرائيل إلى إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية، متسائلا: «هل تلتفت إسرائيل إلى هذا البيان؟ ربما تعمل كما عملت في السابق بعدم الالتفات ولكن هناك ضغوطًا مصرية من داخل معبر رفح، ومن خلال الجهود التي تبذل لإرسال المساعدات الإنسانية من خلال منفذ كرم أبوسالم، للدخول للأراضي الفلسطينية بعد إخضاعها لعملية التدقيق».

وتابع: «على مدار اليوم عبرت من خلال معبر كرم أبوسالم 120 شاحنة مساعدات إنسانية محملة بالمساعدات الإغاثية والمواد الطبية التي يحتاجها المواطن الفلسطيني، ولا سيما المواد الدوائية».